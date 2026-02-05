Handball: Weller beendet Karriere - und wird Präsident

SID 05.02.2026 • 12:50 Uhr Zum Ende der Saison macht Niklas Weller Schluss auf der Platte - seinen Hamburgern wird er aber in prominenter Rolle erhalten bleiben.

Von der Platte in den Präsidentenstuhl: Handball-Profi Niklas Weller wird seine Karriere im Sommer nach über einem Jahrzehnt im Trikot des HSV Hamburg beenden, seinem Verein jedoch auch darüber hinaus weiter die Treue halten. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wird der langjährige Kapitän und Führungsspieler nach dem Ende seiner aktiven Spielerlaufbahn das Amt des Präsidenten im Verein ausüben.

Es werde „das Ende einer unglaublichen sportlichen Reise“ sein, erklärte der 32-Jährige: „Mein Körper und Kopf geben mir eindeutige Zeichen, dass dies meine letzte Saison als Spieler des HSVH sein sollte.“

Der Kreisläufer wechselte 2015 zunächst zur U23 der Hamburger in die Oberliga. Nach der Insolvenz des damaligen HSV Handball im selben Jahr und dem damit einhergehenden Verlust der Erstligalizenz spielten sich Weller und Co. über mehrere Jahre hinweg von der Viertklassigkeit bis zurück in die nationale Spitze. 2020/2021 feierte Weller als Kapitän und Zweitliga-MVP die Rückkehr in das Handball-Oberhaus, wo er in der laufenden Spielzeit der einzige verbliebene Spieler aus dem damaligen Oberliga-Kader ist.