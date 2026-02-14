HBL: DHB-Star überragt bei den Löwen

SID 14.02.2026 • 22:55 Uhr Nationalspieler Jannik Kohlbacher präsentiert sich bei den Löwen treffsicher. Konkurrent Melsungen kann Schritt halten.

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga ihre starke Auswärtsserie ausgebaut und den Anschluss an die internationalen Plätze gehalten.

Nach der knappen Heimniederlage gegen den THW Kiel gewannen die Löwen mit 34:28 (19:15) bei GWD Minden und holten damit ihren fünften Auswärtserfolg in Folge.

HBL: Konkurrent Melsungen hält Schritt

Der Konkurrent MT Melsungen siegte derweil mit 31:23 (16:14) gegen Frisch Auf Göppingen und kann im Fernduell mit den Löwen Schritt halten.

Nationalspieler Jannik Kohlbacher war für die Löwen in Minden der überragende Mann. Der 30-jährige Kreisläufer verbuchte zehn Treffer bei nur elf Versuchen. Sein Teamkollege im Verein und in der DHB-Auswahl, David Späth, kam auf starke zwölf Paraden in der Kampa-Halle, in die Minden nach mehr als drei Jahren zurückgekehrt war.

Die Löwen um Trainer Maik Machulla liegen weiter auf Rang acht. Der Aufsteiger aus Minden wartet dagegen seit nunmehr fünf Spielen auf einen Sieg und rangiert auf Platz 15. Der Tabellennachbar der Löwen, die MT Melsungen, lieferte im Fernduell eine Leistungssteigerung in Hälfte zwei gegen Göppingen, wodurch die Hessen Platz sieben verteidigten.