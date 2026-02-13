Historischer Hattrick: Gidsel erneut Welthandballer

SID 13.02.2026 • 12:53 Uhr Mit Viola Leuchter wird auch eine deutsche Nationalspielerin geehrt.

Nächster Meilenstein für Mathias Gidsel: Der dänische Rückraumspieler von den Füchsen Berlin ist zum dritten Mal nacheinander zum Welthandballer gekürt worden. Bei den Frauen siegte zum zweiten Mal in Folge die norwegische Weltmeisterin Henny Reistad, zudem wurde die deutsche Vizeweltmeisterin Viola Leuchter als beste Nachwuchsspielerin ausgezeichnet.

Gidsel, Olympiasieger, Welt- und Europameister mit Dänemark, setzte sich bei der prestigeträchtigen Wahl der Internationalen Handballföderation IHF gegen seinen dänischen Landsmann Emil Nielsen (FC Barcelona) und Ivan Martinovic (Kroatien, Veszprém/Rhein-Neckar Löwen) durch. Der Titel-Hattrick aus drei Auszeichnungen in Serie war noch keinem Handballer zuvor gelungen.

"Darauf bin ich natürlich sehr stolz. Dass ich diese Auszeichnung nun schon zum dritten Mal in Folge erhalten habe, zeigt, dass ich in den letzten Jahren eine gute Leistung gezeigt habe, und ich bin stolz auf meine Beständigkeit", sagte Gidsel.

Nur der Däne Mikkel Hansen und der Franzose Nikola Karabatic haben die Wahl, bei der Fans, ein Komitee und die Nationaltrainer der WM 2025 abstimmten, ebenfalls drei Mal gewonnen. "Es ist unglaublich, dass mein Name neben diesen beiden steht", sagte Gidsel, der die Füchse im vergangenen Jahr zum Gewinn der ersten deutschen Meisterschaft geführt hatte.