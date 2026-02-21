Kiel baut Serie in Göppingen weiter aus

SID 21.02.2026 • 20:44 Uhr Der THW feiert den 21. HBL-Sieg nacheinander gegen die Schwaben. Die letzte Niederlage gegen Frisch Auf datiert aus dem Jahr 2015.

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat seine Pflichtaufgabe im engen Rennen um die Champions-League-Plätze gelöst. Die Norddeutschen setzten sich 28:24 (12:10) bei Frisch Auf Göppingen durch und zogen nach Punkten mit den Füchsen Berlin (beide 34:10) gleich.

Ex-Nationalspieler Hendrik Pekeler war am Samstagabend mit sechs Toren der beste Werfer für die Kieler, die sich nach der EM-Pause in starker Verfassung präsentieren. So hat die Mannschaft von Trainer Filip Jicha im neuen Jahr bereits Champions-League-Sieger SC Magdeburg und im Rahmen der European League auch den Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt geschlagen.