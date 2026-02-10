Liga-Restart: Flensburg unterliegt Gummersbach klar

SID 10.02.2026 • 22:10 Uhr Nur neun Tage nach dem EM-Finale stehen sich zahlreiche Akteure in der Bundesliga gegenüber - mit einem klaren Sieger.

Bein Restart der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt eine empfindliche Niederlage im Rennen um die Tabellenspitze kassiert. Der Liga-Zweite unterlag am Dienstagabend dem VfL Gummersbach deutlich mit 26:33 (12:16), neun Tage nach dem gemeinsamen Silbertriumph bei der EM standen sich dabei gleich fünf deutsche Nationalspieler gegenüber.

Bester Werfer der Begegnung war der Isländer Ellidi Vidarsson (acht Tore), auch DHB-Spieler Miro Schluroff drückte der Partie mit sieben Treffer seinen Stempel auf. Auf Flensburger Seite zeigte sich der dänische Europameister Emil Jakobsen am treffsichersten, seine sechs Tore konnten den empfindlichen Rückschlag im Kampf um die Tabellenposition eins jedoch nicht verhindern.

Bereits in Spielminute zwölf zog Gummersbach vor heimischer Kulisse bis auf vier Tore weg, diesen Abstand konnte Flensburg in der ersten Hälfte nicht mehr verkürzen. Stattdessen kam es für die Mannschaft von DHB- und Vereinskapitän Johannes Golla noch schlimmer - gegen die Wurfgewalt von Schluroff und Co. konnte auch Europameister Kevin Möller im Tor wenig ausrichten. Zwischenzeitlich lag das Team ganze zehn Treffer zurück.