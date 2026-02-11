Liga-Restart: Magdeburg festigt Tabellenspitze

SID 11.02.2026 • 21:58 Uhr Im Rennen um den Titel leistet sich der Champions-League-Sieger weiter keinen Patzer.

Tabellenführer SC Magdeburg zeigt in der Handball-Bundesliga weiterhin kein Anzeichen von Schwäche. Im ersten Spiel nach dem Liga-Restart setzte sich der Champions-League-Sieger souverän mit 36:32 (19:13) gegen das Überraschungsteam TBV Lemgo Lippe durch, auch im 20. Liga-Spiel der Saison bleibt die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert somit weiter ungeschlagen.

Am Mittwochabend erarbeitete sich Magdeburg schnell eine deutliche Führung, lediglich zu Beginn der zweiten Halbzeit leistete sich die Mannschaft eine kurze Schwächephase. Der Sieg war aber nie gefährdet. Bester Werfer der Begegnung war Gisli Kristjansson mit sieben Toren.

Meister Füchse Berlin muss somit weiter auf einen Patzer des großen Konkurrenten warten. Das Team von Trainer Nicolej Krickau deklassierte den Abstiegskandidaten HSG Wetzlar zwar mit 41:27 (21:13), trotz des Sprungs auf Tabellenplatz zwei hat der Sechs-Punkte-Rückstand aber Bestand. Zudem haben die Hauptstädter eine Partie mehr absolviert.