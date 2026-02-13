Neustart bei BVB-Handballerinnen: Rothenpieler beerbt Groener

SID 13.02.2026 • 10:22 Uhr Nach vier Jahren endet die Ära Henk Groener in Dortmund. Der frühere Hamm-Trainer Kay Rothenpieler übernimmt und hat große Ziele mit dem BVB.

Personalwechsel bei den Handballerinnen von Borussia Dortmund: Kay Rothenpieler übernimmt im Sommer das Traineramt beim BVB, der auslaufende Vertrag mit Chefcoach Henk Groener wird nicht verlängert. Auf ein Ende der Zusammenarbeit nach vier Jahren einigte man sich einvernehmlich, hieß es in der Klub-Mitteilung. Stattdessen unterschrieb Rothenpieler einen Vertrag bis 2028.