Neustart bei BVB-Handballerinnen: Rothenpieler beerbt Groener

Personalwechsel bei den Handballerinnen von Borussia Dortmund: Kay Rothenpieler übernimmt im Sommer das Traineramt beim BVB, der auslaufende Vertrag mit Chefcoach Henk Groener wird nicht verlängert. Auf ein Ende der Zusammenarbeit nach vier Jahren einigte man sich einvernehmlich, hieß es in der Klub-Mitteilung. Stattdessen unterschrieb Rothenpieler einen Vertrag bis 2028.
Neustart bei BVB-Handballerinnen
Nach vier Jahren endet die Ära Henk Groener in Dortmund. Der frühere Hamm-Trainer Kay Rothenpieler übernimmt und hat große Ziele mit dem BVB.
Lange Zeit in Hamm an der Seitenlinie: Kay Rothenpieler
© IMAGO/Eibner-Pressefoto/SID/Strohdiek
Rothenpieler war zwischen 2001 und 2020 mit Unterbrechungen Trainer der Männer von ASV Hamm Westfalen. Zuletzt arbeitete er als Manager beim spanischen Drittligisten Handbol Marratxí. „Wir wollen in der kommenden Saison wieder um die deutsche Meisterschaft spielen. Der Kader gibt das her“, sagte Rothenpieler. Auch in der Champions League soll es möglichst weit gehen.