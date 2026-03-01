Handball: Berlin feiert achten Ligasieg in Folge

SID 01.03.2026 • 19:38 Uhr Gegen die Rhein-Neckar Löwen siegen die Füchse souverän. In der Tabelle liegen sie vorerst wieder hinter Spitzenreiter SC Magdeburg.

Die Füchse Berlin haben im engen Rennen um die Champions-League-Plätze ihre starke Form in der Handball-Bundesliga bestätigt. Der Meister gewann gegen die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag mit 35:28 (16:11) und feierte den achten Ligasieg in Folge.

Mit nun 38:10 Punkten verbesserten sich die Berliner vorerst auf Rang zwei hinter dem souveränen Spitzenreiter SC Magdeburg (42:4). Die SG Flensburg-Handewitt (37:9) liegt knapp dahinter und hat wie der SCM und die weiteren Topteams noch ein Spiel in der Hinterhand. Die Löwen bleiben mit 26:20 Zählern auf Platz sieben.

Bester Werfer der Partie war Berlins Nationalspieler Tim Freihöfer mit neun Treffern, DHB-Kollege Jannik Kohlbacher kam aufseiten der Mannheimer auf acht Tore. Die Füchse präsentierten sich drei Tage nach der Königsklassen-Niederlage gegen KS Kielce (31:33) gut erholt, der Erfolg des Teams von Trainer Nicolej Krickau war nie ernsthaft in Gefahr.

Die kommende Aufgabe führt die Berliner am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN und Dyn) zum dänischen Meister Aalborg Handbold, mit dem die Berliner um den Gruppensieg in der Königsklasse konkurrieren. Das Viertelfinale der Champions League hat der Hauptstadt-Klub bereits sicher.

In den weiteren Sonntagsspielen der Bundesliga sammelte der Bergische HC durch ein 35:28 (16:14) im Kellerduell beim SC DHfK Leipzig zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, GWD Minden verpasste beim 32:32 (16:19) gegen den TVB Stuttgart dagegen einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Zudem festigte Frisch Auf Göppingen mit einem 28:22 (15:11) bei der TSV Hannover-Burgdorf seine Position im Mittelfeld.