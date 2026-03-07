Handball: Flensburg mit Pflichtsieg gegen Leipzig

SID 07.03.2026 • 20:47 Uhr Der Champions-League-Anwärter tut sich eine Halbzeit schwer, dann legen die Stars zu.

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt in der Handball-Bundesliga auf Champions-League-Kurs. Dem früheren Meister gelang beim 36:28 (18:18) gegen den stark vom Abstieg bedrohten SC DHfK Leipzig ein Pflichtsieg.

Hinter dem souveränen Spitzenreiter SC Magdeburg (42:4 Punkte), der am Sonntag (15.00 Uhr) gegen TSV Hannover-Burgdorf gefordert ist, liegt Flensburg auf Platz zwei (39:9). Dritter sind die Füchse Berlin (38:10).

Flensburg tat sich gegen Leipzig eine Halbzeit lang schwer. Erst nach dem Seitenwechsel setzte sich der Favorit, bei dem fünf dänische Europameister sowie die deutschen EM-Finalisten Johannes Golla und Marko Grgic im Kader standen, ab.