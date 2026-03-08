Handball: Spitzenreiter Magdeburg weiter schadlos

SID 08.03.2026 • 17:09 Uhr Magdeburg bleibt weiter das Maß aller Dinge in der Handball-Bundesliga.

Spitzenreiter SC Magdeburg zeigt im Meisterrennen der Handball-Bundesliga weiterhin kein Anzeichen von Schwäche. Vor heimischer Kulisse siegte das Team von Trainer Bennet Wiegert mit 35:30 (17:17) gegen die TSV Hannover-Burgdorf und hält den ersten Verfolger SG Flensburg-Handewitt mit fünf Punkten weiter auf Abstand.

Drei Tage nach der ersten Niederlage in der Champions League gegen Rekordsieger FC Barcelona bleibt der Titelverteidiger des Wettbewerbs damit in der Liga weiter das Maß der Dinge. Angeführt von dem starken Omar Ingi Magnusson, mit zwölf Toren der beste Werfer auf der Platte, führte der dreimalige deutsche Meister die Entscheidung allerdings erst in der Schlussphase der Partie herbei.