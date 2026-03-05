Handball: Böse Überraschung für den THW Kiel

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat im Rennen um die Champions-League-Plätze in der Bundesliga den nächsten empfindlichen Tiefschlag erlitten.
Böse Überraschung für den THW Kiel
Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha verlor ausgerechnet bei ihrem Lieblingsgegner TVB Stuttgart 27:32 (16:14) und kassierte die zweite Niederlage in Folge.
Nächste empfindliche THW-Pleite
Erst am vergangenen Spieltag hatte Kiel klar gegen den VfL Gummersbach verloren (26:34). In Stuttgart sahen die 6212 Zuschauer zunächst eine ausgeglichene Partie. Nach dem 20:20 (42.) setzten sich die Stuttgarter, die mit dem Abstieg nichts zu tun haben dürften, mit einem 8:1-Lauf ab und entschieden die Partie damit vorzeitig. Kiel leistete sich in dieser Phase mehrere Ballverluste und Fehlwürfe.
Bester Werfer für Stuttgart waren Ex-Nationalspieler Kai Häfner (10) sowie Simone Mengon und Jakob Nigg (beide 7), für Kiel traf Vize-Europameister Lukas Zerbe (5) am häufigsten. Der TVB feierte damit im 22. Anlauf seinen ersten Bundesliga-Sieg überhaupt gegen die Kieler, die vorherigen Duelle hatte allesamt der THW für sich entschieden.