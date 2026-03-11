Wiencek glaubt an Kiels CL-Chance: "Unser Ziel ist klar"

SID 11.03.2026 • 10:02 Uhr Das Rennen um die Königsklasse ist eng, und Kiel eher Außenseiter. Der ehemalige Kapitän hat die Hoffnung vor dem Nordderby aber nicht aufgegeben.

Der frühere Kapitän Patrick Wiencek ist überzeugt, dass der THW Kiel trotz der jüngsten Rückschläge in der Handball-Bundesliga noch alle Chancen im Rennen um die Champions-League-Plätze besitzt. "Es ist unglaublich eng. Mit Berlin, Flensburg, Lemgo, uns und Gummersbach liegen mehrere Teams innerhalb weniger Minuspunkte. Jedes Spiel zählt", sagte der Ex-Kreisläufer des Rekordmeisters der Sport Bild. "Unser Ziel ist klar: die Champions League."

Der THW, der am Samstag (20.00 Uhr/Dyn) im Nordderby die SG Flensburg-Handewitt empfängt, hatte in der Liga zuletzt überraschende Niederlagen gegen den VfL Gummersbach und beim TVB Stuttgart hinnehmen müssen und mischt im CL-Rennen nur noch als Außenseiter mit. Nach 24 Spieltagen liegt Kiel mit 34:14 Punkten punktgleich mit dem TBV Lemgo Lippe auf Rang fünf, fünf Zähler hinter Flensburg (39:9) auf Platz zwei und vier hinter den Füchsen Berlin (38:10) auf Rang drei. Auch der VfL Gummersbach (33:13) sitzt den Kielern mit einem Spiel weniger dicht im Nacken. "Die Zeiten, in denen man fest mit der Champions League planen konnte, sind vorbei", weiß Wiencek.

Die HBL hat bislang zwei Startplätze für die Champions League sicher, ein dritter Platz für ein deutsches Team gilt jedoch als möglich. Neben einem möglichen Upgrade für den Bundesliga-Dritten könnte künftig auch der Sieger der European League einen Startplatz für die Königsklasse, in der in der kommenden Saison erstmals 24 Teams starten, erhalten. In diesem Wettbewerb steht Kiel bereits im Viertelfinale, am Dienstag gewannen die Kieler beim nicht mehr bedeutenden Abschluss der Hauptrunde klar gegen Nordrivale Flensburg (36:29).