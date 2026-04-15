32 LKW für "Aha-Effekte": Besonderer Boden beim Final Four

SID 15.04.2026 • 06:41 Uhr Beim Pokal-Wochenende in Köln sollen mit einem mobilen Glasboden neue Fans für den Handball gewonnen werden.

Beim Final Four um den DHB-Pokal will die Handball-Bundesliga mit 32 LKW-Ladungen für zusätzliche Begeisterung sorgen. Bei den Entscheidungsspielen am Wochenende soll eine mobile Spielfläche aus Glas für ein interaktives Hallenerlebnis in der Kölner Lanxess Arena erschaffen.

„Der Glasboden ist im Prinzip ein großer LED-Fernseher mit 3D-Fähigkeiten, den wir nutzen, um interaktiv zu kommunizieren und zu inszenieren“, sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann am Rande der SID Mixedzone: „Ich glaube, wir werden hier einige Aha-Effekte erleben, ein mobiler Glasboden ist neu.“

Glasböden vor allem in den USA bekannt

Schon aus anderen Sportarten wie Basketball und Volleyball sind Glasböden in Deutschland, aber vor allem aus den USA bekannt, dort allerdings als fest verbautes Element.

„Wir haben hier einen Glasboden, der tatsächlich erst am Donnerstag installiert wird, und dann am Sonntagabend auch schon wieder abgebaut wird. Das ist ein großer, großer logistischer Aufwand“, erklärte Bohmann.

Angesichts der derzeit stattfindenden Eishockey-Playoffs in der Kölner Arena, wo die Kölner Haie noch am Mittwochabend (19.30 Uhr) im vierten Halbfinalspiel auf die Eisbären Berlin treffen, sei ein „großer, großer Koordinationsaufwand“ nötig gewesen.

Hoffnung auf neue Handball-Fans

Für den selbsternannten „Super Bowl des Handballs“, sagte Bohmann, „brauchen wir so etwas. Da brauchen wir Innovationen, da brauchen wir auch neue Impulse, um Begeisterung für den Handball auszulösen. Ein Purist würde sagen, ‚Mensch, spiel doch bitte wieder auf Vinyl oder auf dem alten Parkett.‘ Aber wir wollen auch neue Fans für den Handball gewinnen.“