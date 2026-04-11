Flensburg behauptet Platz zwei mit Sieg in Mannheim

SID 11.04.2026 • 20:49 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt setzt sich bei den Rhein-Neckar Löwen durch.

Die SG Flensburg-Handewitt hat im Champions-League-Rennen eine unangenehme Auswärtsaufgabe gelöst. Die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic gewann am Samstagabend vor rund 10.000 Zuschauern bei den Rhein-Neckar Löwen 36:33 (18:18) und verteidigte den zweiten Tabellenplatz erfolgreich.

Lasse Möller war mit neun Toren der beste Flensburger Werfer. Zudem hielt Torhüter Benjamin Buric mit 16 Paraden, darunter drei Siebenmeter, und einer Quote von 33 Prozent bärenstark und war ein wichtiger Rückhalt, als Flensburg das Spiel in der zweiten Halbzeit für sich entschied.