Flensburg behauptet Platz zwei mit Sieg in Mannheim

Die SG Flensburg-Handewitt hat im Champions-League-Rennen eine unangenehme Auswärtsaufgabe gelöst. Die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic gewann am Samstagabend vor rund 10.000 Zuschauern bei den Rhein-Neckar Löwen 36:33 (18:18) und verteidigte den zweiten Tabellenplatz erfolgreich.
Flensburg ringt die Löwen nieder
Die SG Flensburg-Handewitt setzt sich bei den Rhein-Neckar Löwen durch.
Starker Rückhalt: Flensburgs Benjamin Buric (vorne)
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Lasse Möller war mit neun Toren der beste Flensburger Werfer. Zudem hielt Torhüter Benjamin Buric mit 16 Paraden, darunter drei Siebenmeter, und einer Quote von 33 Prozent bärenstark und war ein wichtiger Rückhalt, als Flensburg das Spiel in der zweiten Halbzeit für sich entschied.
Flensburg (45:11 Punkte) liegt fünf Zähler hinter Spitzenreiter SC Magdeburg (50:4) und drei vor den drittplatzierten Füchsen Berlin (42:12), beide Teams haben ihre Partien vom 28. Spieltag noch nicht absolviert.