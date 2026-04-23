Gummersbacher Siegesserie nach elf Spielen in Berlin gerissen

SID 23.04.2026 • 20:54 Uhr Die Füchse Berlin brechen die Erfolgssträhne von Gummersbach und klettern vorläufig auf den zweiten Rang.

Der historische Siegeszug von Handball-Bundesligist VfL Gummersbach ist vom frisch gekürten Pokalsieger Füchse Berlin gestoppt worden. Nach der längsten Siegesserie im Oberhaus seit 57 Jahren mit elf Erfolgen nacheinander in mehr als vier Monaten unterlag der ehemalige Rekordmeister in der Hauptstadt 26:28 (12:13).

Im Kampf der Tabellennachbarn um einen Champions-League-Platz musste Gummersbach damit zum Auftakt des 29. Spieltages einen Dämpfer hinnehmen und die Füchse ziehen lassen.

Der Titelverteidiger dagegen kletterte vier Tage nach seinem zweiten Pokalsieg durch seinen fünften Pflichtspielerfolg nacheinander an der SG Flensburg-Handewitt zumindest vorläufig auf Rang zwei vorbei und setzte die Norddeutschen damit unter Druck.

„Wir hatten natürlich auf mehr gehofft, aber wir haben trotz der Niederlage gesehen, dass wir einen Schritt weiter und reifer sind als vorige Saison“, sagte Gummersbachs französischer Routinier Kentin Mahé am Dyn-Mikrofon nüchtern.

Berlins Welthandballer Mathias Gidsel, mit elf Toren erneut bester Füchse-Werfer, war unterdessen mit der Offensivleistung seiner Mannschaft nicht ganz zufrieden: „Das war kein typisches Füchse-Spiel. Wir waren vorne nicht gut genug, aber vielleicht ist es auch einmal ganz gut, ein Spiel über die Abwehr zu gewinnen.“

Gidsel ragt mal wieder heraus

Gummersbachs Topwerfer Kay Smits konnte mit fünf Toren die erste Niederlage der Oberbergischen seit der 31:32-Heimniederlage gegen Champions-League-Sieger und Spitzenreiter SC Magdeburg am 14. Dezember nicht verhindern. In der Mannschaft von Berlins Trainer Nikolej Krickau ragten Welthandballer Mathias Gidsel mit elf Treffern und Torwart Dejan Milosavljev mit drei gehaltenen Siebenmetern und mehreren weiteren Paraden heraus.