Handball: Flensburg verteidigt Champions-League-Platz

SID 24.04.2026 • 21:46 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt dreht nach einer Roten Karte der Gäste auf und liegt weiter auf Champions-League-Kurs.

Die SG Flensburg-Handewitt hat dem Druck von Verfolger Füchse Berlin standgehalten und Rang zwei in der Handball-Bundesliga verteidigt.

Das Team von Trainer Ales Pajovic setzte sich am Freitagabend gegen die MT Melsungen mit 40:30 (19:15) durch und steht damit vier Spieltage vor Schluss auf einem Champions-League-Platz.

Melsungens Kristopans sieht Rot

Nachdem Meister Berlin gegen den VfL Gummersbach (28:26) am Donnerstagabend vorgelegt hatte, stand das Heimteam unter Zugzwang. In einer zunächst ausgeglichenen Partie profitierte die SG von einer Roten Karte vom Melsungens Schlüsselspieler Dainis Kristopans (25.). Der Däne Emil Jakobsen war mit neun Treffern bester Werfer beim vierten Ligasieg in Folge.

Für Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla (5 Treffer) war es derweil eine besondere Partie. Ab der kommenden Spielzeit spielt der 28-Jährige nämlich für die MT, für die er vor zehn Jahren sein Bundesliga-Debüt gegeben hatte. Die SG gab vor dem Anpfiff zudem die Vertragsverlängerung mit dem norwegischen Rechtsaußen Aksel Horgen bis 2028 bekannt.