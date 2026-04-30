Handball: Gummersbach mit großer Aufholjagd

SID 30.04.2026 • 21:03 Uhr Nach einer Aufholjagd hat sich der VfL Gummersbach im Kampf um die Europacup-Plätze noch einen Punkt erkämpft. Gleichzeitig haben die Oberbergischen den Vertrag mit einem Leistungsträger verlängert.

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat sich im Kampf um die Europacup-Plätze nach einer Aufholjagd noch einen Punkt erkämpft. Der ehemalige Rekordmeister und Frisch Auf Göppingen trennten sich am Donnerstagabend 29:29 (12:19). Mit neun Treffern war der deutsche Nationalspieler Miro Schluroff der beste Werfer der Partie.

Der Gummersbacher Rückraumspieler erzielte vier Sekunden vor dem Ende der Partie das Tor zum 29:29-Endstand. Kurz nach der Halbzeitpause hatte der VfL noch mit acht Toren zurückgelegen.

Vor der Partie hatten die Gummersbacher die Vertragsverlängerung mit dem isländischen Nationalspieler Teitur Einarsson um ein Jahr bekanntgegeben. Der Linkshänder war im Sommer 2024 vom Ligakonkurrenten SG Flensburg-Handewitt ins Oberbergische Land gewechselt und fühle sich in der Mannschaft „total wohl“. Einarsson steuerte zwei Tore zum Punktgewinn bei.

Handball: Leipzig feiert nächsten wichtigen Sieg

Am vergangenen Spieltag hatte der VfL gegen die Füchse Berlin (26:28)die erste Pleite nach elf Siegen in Folge kassiert. Gummersbach steht in der Tabelle der Handball-Bundesliga (HBL) auf dem vierten Platz, der zur Teilnahme an der EHF European League berechtigt.

Im Parallelspiel besiegte der SC DHfK Leipzig den HC Erlangen 30:29 (17:13). Bereits am vergangenen Spieltag hatten die vom Abstieg bedrohten Sachsen für Furore gesorgt, als sie einen Punkt beim THW Kiel (28:28) holten.