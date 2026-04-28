Nationalspieler Heymann wechselt nach Hannover

SID 28.04.2026 • 14:22 Uhr Der Silbermedaillengewinner von Paris 2024 verlässt die Rhein-Neckar Löwen, um wieder mehr Spielanteile zu bekommen.

Der langjährige Nationalspieler Sebastian Heymann wechselt zur kommenden Saison innerhalb der Handball-Bundesliga von den Rhein-Neckar Löwen zum TSV Hannover-Burgdorf. Das gaben beide Vereine am Dienstag bekannt. Heymanns Vertrag in Mannheim lief ursprünglich noch bis 2027, doch nach zwei Jahren verlässt er die Löwen bereits im Sommer. „Um meine persönlichen Ziele zu erreichen, ist es für mich aber wichtig, wieder mehr Spielanteile zu bekommen“, sagte er.

Heymann (28) trifft in Hannover auf Renars Uscins und Justus Fischer, mit denen er 2024 in Paris Olympiasilber gewonnen hatte. Zuletzt fehlte er bei der WM 2025 und der EM 2026 im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Verletzungen warfen den wurfgewaltigen Rückraumspieler häufig zurück.