Nationalspieler Heymann wechselt nach Hannover

Der langjährige Nationalspieler Sebastian Heymann wechselt zur kommenden Saison innerhalb der Handball-Bundesliga von den Rhein-Neckar Löwen zum TSV Hannover-Burgdorf. Das gaben beide Vereine am Dienstag bekannt. Heymanns Vertrag in Mannheim lief ursprünglich noch bis 2027, doch nach zwei Jahren verlässt er die Löwen bereits im Sommer. „Um meine persönlichen Ziele zu erreichen, ist es für mich aber wichtig, wieder mehr Spielanteile zu bekommen“, sagte er.
Nationalspieler wechselt nach Hannover
Der Silbermedaillengewinner von Paris 2024 verlässt die Rhein-Neckar Löwen, um wieder mehr Spielanteile zu bekommen.
Heymann verabschiedet sich aus Mannheim
© picture-alliance/SID/Maximilian Koch
Heymann (28) trifft in Hannover auf Renars Uscins und Justus Fischer, mit denen er 2024 in Paris Olympiasilber gewonnen hatte. Zuletzt fehlte er bei der WM 2025 und der EM 2026 im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Verletzungen warfen den wurfgewaltigen Rückraumspieler häufig zurück.
„Basti hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und alles eingebracht, was ihn auszeichnet. Trotz einiger Rückschläge hat er sich immer wieder zurück gekämpft“, sagte Maik Machulla, Trainer der Rhein-Neckar Löwen: „Basti kam mit dem Wunsch auf uns zu, sich ab Sommer zu verändern, auch mit Blick auf seine sportliche Perspektive. Nach intensiven Gesprächen sind wir diesem Wunsch nachgekommen.“