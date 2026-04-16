Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Handball-Bundesliga
Handball-Bundesliga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Handball-Bundesliga>

HBL: Gummersbach setzt Siegeszug fort

HBL: Gummersbach setzt Siegeszug fort

Der VfL bleibt auch ohne Julian Köster im Rennen um die Champions League. Die Gummersbacher siegen souverän in Leipzig.
Ludvig Hallbäck (Mitte) war kaum zu stoppen
Ludvig Hallbäck (Mitte) war kaum zu stoppen
© picture-alliance/SID/Jan Kaefer
SID
Der VfL bleibt auch ohne Julian Köster im Rennen um die Champions League. Die Gummersbacher siegen souverän in Leipzig.

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat seine Erfolgsserie ausgebaut und die Europapokal-Ambitionen untermauert.

Die Oberbergischen siegten in einem Nachholspiel vom 21. Spieltag beim SC DHfK Leipzig 37:31 (21:12) und liegen als Tabellenvierter nur zwei Punkte hinter der SG Flensburg-Handewitt, die den garantierten Champions-League-Rang zwei belegt.

HBL: Gummersbach feiert elften Sieg in Folge

Der VfL feierte seinen elften Sieg in Folge auch ohne den am Meniskus verletzten Nationalspieler Julian Köster ohne große Anstrengung.

Die Sachsen hingegen verharren nach dem achten Spiel in Folge ohne Sieg am Tabellenende.

Erfolgreichster Werfer der Partie war Gummersbachs Ludvig Hallbäck mit acht Toren. Sechs Spieltage stehen noch aus, das rettende Ufer ist für Leipzig zwei Punkte entfernt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite