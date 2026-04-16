HBL: Gummersbach setzt Siegeszug fort

SID 16.04.2026 • 20:55 Uhr Der VfL bleibt auch ohne Julian Köster im Rennen um die Champions League. Die Gummersbacher siegen souverän in Leipzig.

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat seine Erfolgsserie ausgebaut und die Europapokal-Ambitionen untermauert.

Die Oberbergischen siegten in einem Nachholspiel vom 21. Spieltag beim SC DHfK Leipzig 37:31 (21:12) und liegen als Tabellenvierter nur zwei Punkte hinter der SG Flensburg-Handewitt, die den garantierten Champions-League-Rang zwei belegt.

HBL: Gummersbach feiert elften Sieg in Folge

Der VfL feierte seinen elften Sieg in Folge auch ohne den am Meniskus verletzten Nationalspieler Julian Köster ohne große Anstrengung.

Die Sachsen hingegen verharren nach dem achten Spiel in Folge ohne Sieg am Tabellenende.