HBL: Kiel blamiert sich gegen Schlusslicht Leipzig

SID 25.04.2026 • 20:43 Uhr Der THW Kiel lässt im Kampf um die Champions League wichtige Punkte liegen. Gegen Schlusslicht SC DHfK Leipzig reicht es nur zu einem Unentschieden.

Der SC DHfK Leipzig hat im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga einen überraschenden Punkt bei Rekordmeister THW Kiel geholt.

Die Sachsen erkämpften sich vor 9991 Fans an der Ostsee ein 28:28 (13:14) und bleiben zwar Schlusslicht, der Rückstand auf den rettenden drittletzten Platz beträgt aber nur noch einen Zähler.

Leipzig bot dem von Filip Jicha trainierten Gastgeber einen harten Kampf, ließ sich auch vom schnellen 2:6-Rückstand nicht beeindrucken und führte vier Minuten vor dem Ende sogar 26:25. Kiel konterte und ging in Führung, doch vier Sekunden vor Schluss sorgte Staffan Peter mit seinem achten Tor des Tages für den verdienten Punktgewinn der Gäste.

HBL: Kiel droht erneut Champions League zu verpassen

Für den THW ist es der nächste Tiefpunkt in einer bisher enttäuschenden Saison. Der Rekordmeister kann nach dem erneuten Punktverlust wohl alle Resthoffnungen auf die Champions League begraben.