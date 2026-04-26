Meistertitel im Blick: Magdeburg gewinnt in Stuttgart

SID 26.04.2026 • 18:41 Uhr Der SCM schüttelt den Pokal-Dämpfer ab und macht den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft.

Der SC Magdeburg hat den Pokal-Dämpfer gut verdaut und in der Handball-Bundesliga den nächsten großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht.

Das Team von Trainer Bennet Wiegert siegte beim TVB Stuttgart mit 30:26 (14:14) und festigte die Tabellenführung. Fünf Spiele vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf Verfolger SG Flensburg-Handewitt komfortable sieben Punkte.

Die Magdeburger hatten am vergangenen Wochenende beim Final Four des DHB-Pokals in Köln ein Debakel erlebt und nach einer sensationellen Halbfinal-Niederlage gegen den Bergischen HC auch das Spiel um Platz drei gegen den TBV Lemgo Lippe verloren. Wiegert hatte in der Folge die Sorge geäußert, dass sich der Dämpfer auf den Saisonendspurt auswirken könnte. „Es gilt, es zu verarbeiten“, sagte Wiegert.