Meistertitel im Blick: Magdeburg gewinnt in Stuttgart

Der SC Magdeburg hat den Pokal-Dämpfer gut verdaut und in der Handball-Bundesliga den nächsten großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht.
Magdeburg macht nächsten Schritt
Das Team von Trainer Bennet Wiegert siegte beim TVB Stuttgart mit 30:26 (14:14) und festigte die Tabellenführung. Fünf Spiele vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf Verfolger SG Flensburg-Handewitt komfortable sieben Punkte.
Die Magdeburger hatten am vergangenen Wochenende beim Final Four des DHB-Pokals in Köln ein Debakel erlebt und nach einer sensationellen Halbfinal-Niederlage gegen den Bergischen HC auch das Spiel um Platz drei gegen den TBV Lemgo Lippe verloren. Wiegert hatte in der Folge die Sorge geäußert, dass sich der Dämpfer auf den Saisonendspurt auswirken könnte. „Es gilt, es zu verarbeiten“, sagte Wiegert.
In Stuttgart brauchte der SCM etwas Anlaufzeit, steigerte sich in der zweiten Halbzeit aber deutlich und ließ nach einer zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Führung keine Zweifel mehr am Auswärtssieg aufkommen. Albin Lagergren war mit sechs Treffern der beste Werfer der Magdeburger, die am Mittwoch das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale bei Pick Szeged in Ungarn bestreiten.