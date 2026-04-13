Nach Operation: Nationalspieler Köster fällt wochenlang aus

SID 13.04.2026 • 13:43 Uhr Julian Köster ist nach seinem Meniskuseinriss erfolgreich operiert. Die Genesung des Gummersbacher Rückraumspielers wird zum Wettlauf gegen die Zeit.

Handball-Nationalspieler Julian Köster (26) wird im Saisonendspurt womöglich nicht mehr für den VfL Gummersbach auflaufen. Der Rückraumspieler wurde am Montag am verletzten Meniskus operiert, die Ausfallzeit beträgt nach Klubangaben mehrere Wochen. „Ob Köster in dieser Saison noch einmal für den VfL Gummersbach zum Einsatz kommt, ist ungewiss“, heißt es in einer Mitteilung von Montag.

Köster fällt länger aus

Noch sieben Spiele stehen für die Gummersbacher in der Bundesliga aus, für den Traditionsverein geht es dabei um den Einzug in den Europapokal. Auch die Qualifikation für die Champions League liegt im Bereich des Möglichen. Zur kommenden Saison wechselt Köster zum Rekordmeister THW Kiel.