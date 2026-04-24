Handball: Füchse trotz Minusrekord obenauf

SID 24.04.2026 • 07:39 Uhr Nur vier Tage nach dem Pokalsieg überzeugt Berlin im Liga-Topspiel gegen Gummersbach vor allem kämpferisch. Die Aussichten sind glänzend.

Die schwächste Torausbeute? War den Füchsen Berlin nach dem Sieg im Bundesliga-Topspiel herzlich egal. Beim im Kampf um die Champions League so wichtigen 28:26-Erfolg gegen den VfL Gummersbach legte der frisch gekürte Pokalsieger andere Stärken in die Waagschale.

„Es macht mich stolz, dass wir nicht nur über das Tempospiel oder über unsere technischen Fähigkeiten ein Spiel entscheiden können, sondern auch über einen Fight und einen gemeinsamen Teamgeist“, sagte Trainer Nicolej Krickau und sprach nach der nervenstarken Vorstellung seines Teams von einer „unfassbaren Energieleistung“.

Handball: „Absolute Weltklasse“

Zwar hatten die Füchse am Donnerstagabend so wenig Treffer erzielt wie noch nie in dieser Bundesliga-Saison, der Ertrag war nur vier Tage nach dem Pokal-Triumph von Köln allerdings maximal. Mit 46:12 Punkten liegt der Hauptstadt-Klub fünf Spieltage vor Schluss nun voll auf Königsklassen-Kurs. Gummersbach, das nach einer Super-Serie von elf Siegen erstmals verlor, ist als Vierter auf drei Punkte distanziert.

Krickau verteilte ein „großes Lob an Matthes Langhoff und Lukas Herburger, die sowohl im Angriff als auch in der Abwehr entscheidende Rollen übernommen haben“. Auch für die Matchwinner hatte der Däne warme Worte parat. „Was Dejan Milosavljev und Mathias Gidsel gemacht haben, war absolute Weltklasse.“ Torhüter Milosavljev entschärfte 19 Bälle, Welthandballer Gidsel traf elf Mal.