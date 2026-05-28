Fix! Handball-Star verlässt Hannover

SID 28.05.2026 • 13:28 Uhr Renars Uscins bleibt noch eine Saison bei der TSV Hannover-Burgdorf. Danach sucht der Nationalspieler neue Impulse für seine Entwicklung.

Ein Jahr noch, dann geht er: Handball-Nationalspieler Renars Uscins hat seinen Abschied von der TSV Hannover-Burgdorf für Sommer 2027 angekündigt.

Der Linkshänder, der 2022 aus der zweiten Mannschaft des SC Magdeburg nach Hannover gewechselt war, wird zuvor noch eine weitere Saison für den niedersächsischen Bundesligisten auflaufen. Dies teilte Hannover am Donnerstag mit. Wohin Uscins (24) im kommenden Jahr wechselt, ist noch nicht bekannt.

Uscins gab in der Vereinsmitteilung lediglich an, „dass ich für meine weitere Entwicklung und den nächsten Schritt in meiner Karriere neue Impulse brauche, um mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln“. Seit der Saison 2022/23 gehört der gebürtige Lette fest zu Hannovers Bundesligakader, in bislang 115 Ligaspielen gelangen ihm 500 Tore und 272 Assists.

Handball: Uscins gewann Olympia-Silber

2023 debütierte Uscins in der deutschen Nationalmannschaft, mit der er 2024 Olympia-Silber gewann und im Januar dieses Jahres Vize-Europameister wurde.

„Ich bin sehr stolz auf die vergangenen vier Jahre bei den Recken und auf das, was wir gemeinsam als Mannschaft aufgebaut und erreicht haben“, sagte Uscins.