Füchse Berlin verlieren Punkt gegen Hannover

SID 21.05.2026 • 20:47 Uhr Im engen Rennen um Platz zwei der Handball-Bundesliga kassiert der Meister des Vorjahres einen Dämpfer. Leipzig steht vor dem Abstieg.

Die Füchse Berlin haben im Kampf um die Champions-League-Qualifikation in der Handball-Bundesliga einen unerwarteten Rückschlag erlitten. Der Meister des vergangenen Jahres kam am Donnerstagabend vor heimischem Publikum gegen die TSV Hannover-Burgdorf nicht über ein 30:30 (11:15) hinaus. Die Füchse liegen drei Spiele vor dem Saisonende hinter der SG Flensburg-Handewitt. Den direkten Konkurrenten empfängt Berlin am letzten Spieltag (7. Juni).

Gegen Hannover konnte auch der dänische Welthandballer Mathias Gidsel (9 Tore) die Partie nach der schwachen ersten Halbzeit nicht mehr drehen. Bei den Gästen aus Hannover ragte Torwart Joel Birlehm besonders vor der Pause heraus, Leif Tissier kam als bester Werfer auf sieben Tore.