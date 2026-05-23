Gummersbach siegt bei Köster-Comeback

SID 23.05.2026 • 21:41 Uhr Der Nationalspieler, der im Sommer zum THW Kiel wechselt, darf mit den Oberbergischen weiter auf die Champions League hoffen.

Handball-Nationalspieler Julian Köster ist kurz vor seinem Abschied doch noch einmal für den VfL Gummersbach aufgelaufen. Der 26 Jahre alte Rückraumspieler, den es nach der Saison zu Rekordmeister THW Kiel zieht, gab am drittletzten Bundesligaspieltag beim 32:22 (19:12) der Oberbergischen gegen GWD Minden sein Comeback nach mehr als einmonatiger Zwangspause wegen einer Leistenverletzung. Köster steuerte zwei Tore zum deutlichen Erfolg bei.

Durch den Sieg wahrte Gummersbach die Restchance auf Platz zwei, die vor dem Klub liegenden Rivalen Füchse Berlin und SG Flensburg-Handewitt können sich aber am Sonntag mit Erfolgen wieder auf drei Punkte absetzen.