Handball: Blomberg-Lippe erstmals deutscher Meister

SID 31.05.2026 • 18:32 Uhr Der Klub aus NRW gewinnt das entscheidende Spiel gegen Dortmund - und kann nun auch für die Champions League planen.

Die Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe haben erstmals die deutsche Meisterschaft gewonnen und damit den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert. Blomberg gewann das entscheidende dritte Spiel der Finalserie gegen DHB-Pokalsieger Borussia Dortmund mit 30:26 (13:12), damit machte das Team auch die Teilnahme an der Champions League perfekt. Für die HSG ist es überhaupt der erste Titelgewinn seit der Gründung 1993, seit 2006 spielt das Team durchgehend in der Bundesliga.

Der entscheidende Sieg war zugleich der deutlichste in einer äußerst ausgeglichenen Serie, zuvor hatten beide Teams ihre Heimspiele jeweils mit 28:27 gewonnen. Am Sonntag ging die Spanierin Ona Vegue Pena mit sieben Treffern für die HSG voran, die deutsche WM-Silbermedaillengewinnerin Nieke Kühne und Nationalspielerin Farrelle Njinkeu folgten mit jeweils fünf Toren. Die Französin Deborah Lassource war mit acht Toren für Dortmund beste Werferin auf dem Platz.