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BVB-Gegner für Bundesliga-Finale fix

BVB-Gegner für Bundesliga-Finale fix

Die Handballerinnen des BVB treffen im Meisterfinale der Bundesliga auf die HSG Blomberg-Lippe.
Die HSG Blomberg-Lippe feiert den Finaleinzug
Die HSG Blomberg-Lippe feiert den Finaleinzug
© picture alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Jan Rollinger
SID
Die Handballerinnen des BVB treffen im Meisterfinale der Bundesliga auf die HSG Blomberg-Lippe.

Die Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe haben das Finale der Bundesliga erreicht. Die Hauptrundensiegerinnen gewannen das Entscheidungsspiel der Best-of-three-Halbfinalserie 35:24 (19:10) gegen den siebenmaligen Meister Thüringer HC.

Durch den 2:1-Seriensieg treffen die Ostwestfälinnen in der Finalserie (best of three) auf die DHB-Pokalsiegerinnen von Borussia Dortmund, die die HSG Bensheim-Auerbach 2:0 besiegten.

Wie von der knappen Niederlage (28:29) in Spiel zwei am vergangenen Sonntag angestachelt, kamen die Blombergerinnen gut ins Spiel und erarbeiteten sich rasch eine 11:6-Führung. Danach ließen sie keinen Zweifel am Finaleinzug zu und schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

Bereits in der vergangenen Saison hatten die Handballerinnen der HSG das Meisterschaftsfinale erreicht. Blomberg-Lippe verlor die Finalserie mit 0:2 gegen die HB Ludwigsburg und verpasste so den ersten Meisterschaftsgewinn der Vereinsgeschichte. Ludwigsburg zog vor der aktuellen Spielzeit wegen Insolvenz aus der Bundesliga zurück.

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