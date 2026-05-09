BVB-Gegner für Bundesliga-Finale fix

SID 09.05.2026 • 18:39 Uhr Die Handballerinnen des BVB treffen im Meisterfinale der Bundesliga auf die HSG Blomberg-Lippe.

Die Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe haben das Finale der Bundesliga erreicht. Die Hauptrundensiegerinnen gewannen das Entscheidungsspiel der Best-of-three-Halbfinalserie 35:24 (19:10) gegen den siebenmaligen Meister Thüringer HC.

Durch den 2:1-Seriensieg treffen die Ostwestfälinnen in der Finalserie (best of three) auf die DHB-Pokalsiegerinnen von Borussia Dortmund, die die HSG Bensheim-Auerbach 2:0 besiegten.

Wie von der knappen Niederlage (28:29) in Spiel zwei am vergangenen Sonntag angestachelt, kamen die Blombergerinnen gut ins Spiel und erarbeiteten sich rasch eine 11:6-Führung. Danach ließen sie keinen Zweifel am Finaleinzug zu und schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.