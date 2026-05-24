Handball: Blomberg-Lippe gleicht Finalserie aus

SID 24.05.2026 • 18:21 Uhr Das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft findet am 31. Mai erneut in Blomberg statt.

Die Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe haben das Entscheidungsspiel um die deutsche Meisterschaft erzwungen. In Spiel zwei der Finalserie besiegten die Blombergerinnen den DHB-Pokalsieger Borussia Dortmund mit 28:27 (13:14) und glichen damit in der Serie zum 1:1 aus.

Mit acht Treffern war die deutsche WM-Silbermedaillengewinnerin Nieke Kühne die beste Werferin der HSG. Zur Matchwinnerin avancierte jedoch Linksaußen Alexia Hauf, die zwölf Sekunden vor Schluss das Siegtor erzielte.

Am vergangenen Sonntag hatte der BVB in eigener Halle ebenfalls mit 28:27 gewonnen. Nun zogen die Hauptrundensiegerinnen in ihrem Heimspiel nach. Das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft findet am Sonntag kommender Woche (31. Mai) erneut in Blomberg statt. Der neue Meister ist automatisch für die Champions League qualifiziert.