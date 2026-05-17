Handball: BVB-Frauen greifen nach Double-Gewinn

SID 17.05.2026 • 18:23 Uhr Die Dortmunderinnen drehen gegen Blomberg-Lippe einen Rückstand nach der Pause und haben zwei Meister-Matchbälle.

Borussia Dortmunds Handballerinnen haben einen großen Schritt zum Double-Gewinn gemacht. Der Pokalsieger bezwang die HSG Blomberg-Lippe in Spiel eins der Bundesliga-Finalserie mit 28:27 (14:17) und ist auf dem besten Weg, sich zum zweiten Mal nach 2021 zum deutschen Meister zu krönen.

Beste BVB-Torschützin im Duell der beiden stärksten Hauptrundenteams war die Norwegerin Guro Nestaker mit neun Treffern, aufseiten Blombergs traf in der Sporthalle Wellinghofen Nationalspielerin Nieke Kühne (acht Tore) am häufigsten.

Das Rückspiel steigt am Pfingstsonntag in Blomberg. Sollte die HSG dann gewinnen, findet das Entscheidungsspiel am 31. Mai erneut in Blomberg statt. Der neue Meister ist automatisch für die Champions League qualifiziert.