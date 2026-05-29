Handball: Gidsel führt Füchse zu wichtigem Sieg

SID 29.05.2026 • 22:04 Uhr Angeführt von Welthandballer Mathias Gidsel gewinnen die Berliner beim ThSV Eisenach. Auch der Bergische HC gewinnt - und ist damit gerettet.

Die Füchse Berlin sind dank eines Arbeitssieges weiter auf Champions-League-Kurs.

Angeführt von Welthandballer Mathias Gidsel gewannen die Berliner 41:38 (17:14) beim ThSV Eisenach und festigten ihren zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga.

Showdown im Kampf um die Champions League

Am letzten Spieltag am 7. Juni kommt es zum direkten Duell der Füchse mit der SG Flensburg-Handewitt, in dem wohl entschieden wird, wer neben Meister SC Magdeburg in der Champions League spielen wird.

In Eisenach ging Gidsel mit zwölf Toren voran, Torhüter Dejan Milosavljev gelangen starke acht Paraden. Aufseiten der Gastgeber war der bestens aufgelegte Keeper Matija Spikic mit elf abgewehrten Bällen herausragend.