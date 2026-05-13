Flensburg präsentiert Golla-Nachfolger

SID 13.05.2026 • 17:09 Uhr Nach dem Abgang von Kapitän Johannes Golla nach Melsungen kommt der isländische Kreisläufer Arnarsson zur SG Flensburg-Handewitt.

Kreisläufer im Kreislauf: Die SG Flensburg-Handewitt aus der Handball-Bundesliga hat sich auf der Suche nach einem Ersatz für ihren abwandernden Kapitän Johannes Golla ausgerechnet bei der MT Melsungen bedient.

Der isländische Kreisläufer Arnar Arnarsson wechselt zur kommenden Saison von Melsungen nach Flensburg, wo der 30-Jährige einen Einjahresvertrag unterschrieben hat. Zuvor hatte sich Melsungen die Dienste von Kreisläufer Golla gesichert.

„Er arbeitet extrem für sein Team, bringt Bundesliga-Erfahrung mit und wird uns mehr Variabilität auf der Kreisläuferposition geben. Gerade in einer langen Saison ist es entscheidend, die Belastung auf mehrere Schultern verteilen zu können“, sagte Flensburg Trainer Ales Pajovic.

Handball: Arnarsson kommt als Option für zwei Positionen

Neben Golla, der nach knapp acht Jahren die SG nun verlässt, kommt bei der SG vor allem Blaz Blagotinsek auf viele Einsatzminuten am Kreis. Um den Slowenen und auch Linksaußen-Ass Emil Jakobsen Pausen zu gönnen, sei nun Arnarsson als Option eingeplant. „Arnar bringt genau das Profil mit, das wir gesucht haben – körperlich stark, erfahren und mit großem Teamgeist“, erklärte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf.