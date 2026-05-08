Handball: Minden bleibt nach Remis auf Abstiegsplatz

Aufsteiger GWD Minden hat im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga die Chance auf einen Befreiungsschlag verpasst. Das Team von Trainer Aaron Ziercke musste sich im Kellerduell mit dem Pokalfinalisten Bergischer HC mit einem 28:28 (16:16) begnügen und bleibt auf einem Abstiegsplatz. 53 Sekunden vor Schluss führte Minden noch, der zweite Sieg in Folge hätte den Sprung auf Rang 16 bedeutet.
Minden bleibt auf Abstiegsplatz
53 Sekunden vor Schluss führte Minden noch, der zweite Sieg in Folge hätte den Sprung auf Rang 16 bedeutet.
Enttäuschung bei Minden nach dem 28:28
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So aber liegt Minden drei Spieltage vor Schluss als Tabellen-17. mit 15:47 Zählern weiter hinter der punktgleichen HSG Wetzlar (15:47), für den BHC (18:44) war das Remis deutlich mehr wert. Schlusslicht bleibt der SC DHfK Leipzig (13:49), dem nach einem 33:36 (15:15) bei der TSV Hannover-Burgdorf nach elf Jahren in der Bundesliga der Gang in die Zweitklassigkeit droht.