Handball: Minden bleibt nach Remis auf Abstiegsplatz

SID 08.05.2026 • 21:56 Uhr 53 Sekunden vor Schluss führte Minden noch, der zweite Sieg in Folge hätte den Sprung auf Rang 16 bedeutet.

Aufsteiger GWD Minden hat im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga die Chance auf einen Befreiungsschlag verpasst. Das Team von Trainer Aaron Ziercke musste sich im Kellerduell mit dem Pokalfinalisten Bergischer HC mit einem 28:28 (16:16) begnügen und bleibt auf einem Abstiegsplatz. 53 Sekunden vor Schluss führte Minden noch, der zweite Sieg in Folge hätte den Sprung auf Rang 16 bedeutet.