HBF: Vizeweltmeisterin Kühne ist Spielerin der Saison

SID 28.05.2026 • 13:32 Uhr Die HSG Blomberg-Lippe und Nieke Kühne erhalten eine weitere Auszeichnung. Dabei steht das wichtigste Spiel der Saison noch bevor.

Nieke Kühne ist die Spielerin der Saison in der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF). Die 21 Jahre alte Nationalspielerin von der HSG Blomberg-Lippe erhielt bei der Wahl von den Trainerinnen bzw. Trainern und Kapitäninnen der elf Erstligisten die meisten Stimmen.

Die Vizeweltmeisterin von 2025 setzte sich gegen ihre Nationalmannschaftskollegin Nina Engel von der HSG Bensheim/Auerbach sowie Natsuki Aizawa vom Thüringer HC durch. Kühnes Vereinskollegin Farrelle Njinkeu (19) wurde zur Rookiespielerin der Saison gewählt.

Handball: Kühne kämpft noch um die Meisterschaft

Für Bundestrainer Markus Gaugisch ist Kühne „absolut verdient die Spielerin der Saison in der HBF. Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr hat sie eine komplexe Ausbildung und sie spielt viele Bereiche des Spiels in einer sehr modernen Weise.“ Rückraumspielerin Kühne trage „ihre Mannschaft sowohl handballerisch als auch emotional. In dem Alter ist das eine herausragende Fähigkeit. Auch in der Nationalmannschaft hat sie schon bewiesen, dass sie ein sehr wichtiger Baustein für uns ist“, so Gaugisch weiter.