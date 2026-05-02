HBL: Krise des THW Kiel verschärft sich

SID 02.05.2026 • 21:42 Uhr Der Rekordmeister kann in der Liga schon wieder nicht gewinnen - und nimmt auch keinen Schwung für die nächste Aufgabe in der European League auf.

Der THW Kiel präsentiert sich in der entscheidenden Phase der Handball-Saison weiterhin in bedenklicher Form.

Der deutsche Rekordmeister unterlag am Samstag beim Abstiegskandidaten HSG Wetzlar deutlich mit 25:33 (11:16) und hat damit nur eines der vergangenen fünf Bundesligaspiele gewonnen.

Champions-League-Qualifikation rückt in weite Ferne

Das Team um Nationaltorhüter Andreas Wolff ist bloß Fünfter und hat nur noch theoretische Chancen auf Rang zwei und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League.

Realistischer ist da noch der Weg in die Königsklasse über einen Triumph in der European League – doch auch da droht das Aus: Am vergangenen Dienstag verlor Kiel das Viertelfinal-Hinspiel bei RK Nexe Nasice (30:33), am kommenden Dienstag gastiert der kroatische Vizemeister in der Ostseehalle.

Zwischen diesen beiden wichtigen Duellen stand nun also das Ligaspiel in Wetzlar an, zuletzt hatten die dauerhaft ersatzgeschwächten Kieler bereits mit einem Remis gegen das Schlusslicht SC DHfK Leipzig enttäuscht.