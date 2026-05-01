HBL: Melsungen kassiert Dämpfer im Kampf um Europa

Die MT Melsungen hat im Kampf um die Europapokal-Plätze in der Handball-Bundesliga einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Drei Tage nach dem Sieg über den FC Porto im Viertelfinal-Hinspiel der European League kamen die Hessen im Duell der Tabellennachbarn bei den Rhein-Neckar Löwen mit 22:30 (10:16) überraschend deutlich unter die Räder.
Heftiger Dämpfer für Melsungen
In einem Spiel mit vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten überzeugten die Löwen vor allem mit einer starken Wurfquote. Bester Werfer für die Gastgeber war Haukur Thrastarson mit acht Treffern. Bei Melsungen brachte Olle Forsell Schefvert vier von vier Versuchen im Tor unter.
Melsungen hängt auf Platz sieben fest
Den Hessen droht, den sechsten Platz und damit die Teilnahme am Europapokal zu verpassen. Die Löwen (33:27 Punkte) verbuchten derweil nach zuletzt drei Niederlagen wieder einen Erfolg und rückten bis auf einen Zähler an Melsungen (34:26) auf Rang sieben heran.
In der höchsten deutschen Spielklasse qualifizieren sich die ersten sechs Plätze für Europa. Sollte es über die Liga für Melsungen nicht reichen, bestünde noch die Chance, über den Sieg in der European League sogar in die Champions League einzuziehen. Im Rückspiel beim portugiesischen Rekordmeister FC Porto am Dienstag (20.45 Uhr) können die Hessen den Einzug in das Final Four perfekt machen.