HBL: Melsungen kassiert Dämpfer im Kampf um Europa

SID 01.05.2026 • 21:20 Uhr Die MT Melsungen kassiert bei den Rhein-Neckar Löwen eine deutliche Pleite. Für die Hessen ist es ein empfindlicher Rückschlag im Kampf um die Europapokal-Plätze.

Die MT Melsungen hat im Kampf um die Europapokal-Plätze in der Handball-Bundesliga einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Drei Tage nach dem Sieg über den FC Porto im Viertelfinal-Hinspiel der European League kamen die Hessen im Duell der Tabellennachbarn bei den Rhein-Neckar Löwen mit 22:30 (10:16) überraschend deutlich unter die Räder.

In einem Spiel mit vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten überzeugten die Löwen vor allem mit einer starken Wurfquote. Bester Werfer für die Gastgeber war Haukur Thrastarson mit acht Treffern. Bei Melsungen brachte Olle Forsell Schefvert vier von vier Versuchen im Tor unter.

Melsungen hängt auf Platz sieben fest

Den Hessen droht, den sechsten Platz und damit die Teilnahme am Europapokal zu verpassen. Die Löwen (33:27 Punkte) verbuchten derweil nach zuletzt drei Niederlagen wieder einen Erfolg und rückten bis auf einen Zähler an Melsungen (34:26) auf Rang sieben heran.