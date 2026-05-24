Nach Titelgewinn: Magdeburg besiegt Rhein-Neckar Löwen

SID 24.05.2026 • 16:47 Uhr Bester Werfer der Magdeburger war der Schwede Felix Claar mit sieben Toren.

Drei Tage nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft in der Handball-Bundesliga (HBL) hat der SC Magdeburg den elften Ligasieg in Folge gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert siegte bei den Rhein-Neckar Löwen 33:30 (17:13). Bester Werfer der Magdeburger war der Schwede Felix Claar mit sieben Toren.

Sein Landsmann Edwin Aspenbäck traf siebenfach für die Löwen, konnte den Sieg des deutschen Meisters jedoch nicht verhindern. Die Mannheimer liegen zwei Spieltage vor Saisonschluss in der Tabelle auf Platz acht und werden somit zum dritten Mal in Folge die europäischen Wettbewerbe verpassen.

Magdeburg gewann am Donnerstagabend nach einem 31:30-Heimsieg gegen die SG Flensburg-Handewitt die vierte Meisterschaft der Vereinsgeschichte und holte sich die Meisterschale von den Füchsen Berlin zurück. Bereits 2001, 2022 und 2024 hatte der SCM den bedeutendsten Titel im deutschen Vereinshandball gewonnen.