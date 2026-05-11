"Unbeschreiblich": SCM fiebert Titel-Showdown entgegen

SID 11.05.2026 • 06:07 Uhr Ein Remis gegen Verfolger Flensburg genügt, und die Meisterschaft wäre des SC Magdeburg schon am 21. Mai sicher. Lukas Mertens freut sich auf den Titel-Showdown.

Erst einmal wartet die Länderspielpause, doch bei Lukas Mertens steigt schon jetzt die Vorfreude auf den ultimativen Titel-Showdown in der eigenen Halle.

„Dafür arbeitet man eine ganze Saison, dafür spielst du Handball, gehst jeden Tag in die Halle und trainierst“, sagte der Nationalspieler bei Dyn, nachdem sich sein SC Magdeburg den ersten Meister-Matchball erspielt hatte.

Handball: Macht Magdeburg den Titel gegen Flensburg klar?

Ausgerechnet gegen den direkten Verfolger SG Flensburg-Handewitt kann der SCM den vorzeitigen Titelgewinn klarmachen. Mertens blickte bereits auf das Duell am 21. Mai voraus. „Dieses Gefühl ist schon unbeschreiblich, wenn man dann in die Arena kommt und was ganz Großes erreichen kann“, sagte er.

Mit 56:4 Punkten steht Magdeburg sieben Zähler vor Flensburg an der Tabellenspitze. Ein Remis genügt, und die Krönung wäre dem Team von Trainer Bennet Wiegert schon drei Spieltage vor dem Saisonende sicher.