Handball: Magdeburgs Kapitän geht nach zehn Jahren

Nach zehn Jahren verlässt Kapitän Christian O’Sullivan den Handball-Meister SC Magdeburg. „Jetzt ist für mich die Zeit gekommen, zu gehen. Den SCM werde ich aber immer in meinem Herzen tragen und sicher noch oft als Gast in der Halle sein“, wird der Norweger in einer Klubmitteilung zitiert. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, im Rahmen des Heimspiels gegen den VfL Gummersbach am Mittwochabend (20.00 Uhr) soll der 34-Jährige offiziell verabschiedet werden.
Kapitän verlässt Meister Magdeburg
„Vor zehn Jahren sind Christian O’Sullivan und der SCM gemeinsam auf eine Reise gegangen – wir als hungrige Mannschaft und er als junger, ehrgeiziger und talentierter Spieler –, von der wir uns damals kaum vorstellen konnten, wohin sie uns führen würde. Heute ist er einer der erfolgreichsten Spieler, die es je beim SCM gegeben hat, und ich persönlich habe ihm extrem viel zu verdanken“, sagte Trainer Bennet Wiegert.
Handball: Krönender Abschluss für O’Sullivan?
Nach Stationen in Norwegen und Schweden gewann Rückraumspieler O’Sullivan ab 2016 sämtliche bedeutenden Vereinstitel mit Magdeburg: European League (2021), IHF Super Globe (2021, 2022, 2023), Champions League (2023, 2025), DHB-Pokal (2024) sowie die deutsche Meisterschaft (2022, 2024, 2026).
„Die Zeit in Magdeburg war für mich etwas ganz Besonderes. Ich habe hier nicht nur sportlich alles erreicht, sondern auch viele Freunde gewonnen. Es war mir eine Ehre, für diesen Verein zu spielen, und es wird schwer, ihn zu verlassen“, sagte O’Sullivan.
Ein krönender Abschluss soll folgen: Am 13. und 14. Juni spielt Magdeburg beim Final Four der Champions League um die erfolgreiche Titelverteidigung.