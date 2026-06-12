Handball: Mathias Gidsel erneut Bundesliga-MVP

SID 12.06.2026 • 16:57 Uhr Der 27-Jährige gewann mit den Füchsen Berlin den DHB-Pokal und wurde HBL-Vizemeister.

Der dreimalige Welthandballer Mathias Gidsel ist zum zweiten Mal in Folge zum MVP der Handball-Bundesliga (HBL) gewählt worden. Der Rückraumspieler von den Füchsen Berlin setzte sich mit großem Vorsprung vor dem spanischen Torhüter Sergey Hernandez durch, der mit dem SC Magdeburg in dieser Saison Deutscher Meister wurde.

Die Entscheidung wurde zu gleichen Teilen durch ein Fan-Voting und die Stimmen der Trainer und Kapitäne der HBL getroffen.

Der 27-Jährige übertraf mit 317 Feldtoren seinen eigenen Rekord und sicherte sich zudem als erster Spieler der HBL-Geschichte die Auszeichnung als Torschützenkönig ohne ein einziges Siebenmetertor. Mit einem Durchschnitt von 9,3 Toren pro Spiel stellte der Däne einen weiteren HBL-Rekord auf.