Der Tabellenvorletzte GWD Minden hat im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga mit einem historischen Sieg gegen den Rekordmeister THW Kiel seine Chancen auf den Klassenerhalt gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Aaron Ziercke zeigte einen packenden Fight und zog durch das 34:30 (16:17) nach Punkten mit der HSG Wetzlar auf Platz 16 gleich. Überragender Mann für Minden war Florian Kranzmann mit acht Toren. Minden feierte den ersten Sieg gegen Kiel seit 20 Jahren.
Minden mit Sensationssieg gegen Kiel
Während Minden um jeden Ball kämpfte, wirkten die Kieler drei Tage nach dem verlorenen Endspiel der European League gegen die MT Melsungen etwas müde. Wetzlar spielt am Donnerstag beim HSV Hamburg (19 Uhr) und hat gegenüber Minden die deutlich bessere Tordifferenz. Am letzten Spieltag kommt es für GWD in Leipzig zum Duell mit dem Tabellenletzten.
Emotionaler Sieg für Groetzki
In seinem letzten Heimspiel für die Rhein-Neckar Löwen holte Patrick Groetzki einen emotionalen Sieg. Nach dem knappen 29:28 (15:13) wurde die Vereins-Ikone von den Mitspielern und den Fans gefeiert, Groetzki steuerte einen Treffer bei. Der 36-Jährige gewann mit den Mannheimern zwei Meisterschaften und zwei DHB-Pokalsiege, zudem holte er den EHF-Cup. Nach dem letzten Spieltag am Sonntag in Gummersbach wechselt Groetzki ins Management des Klubs.