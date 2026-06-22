Medien: THW Kiel trennt sich von Filip Jicha

SID 22.06.2026 • 12:32 Uhr Der Rekordmeister beendet laut Kieler Nachrichten nach sieben Jahren die Zusammenarbeit mit seinem Cheftrainer. Wird Lund Nachfolger?

Der THW Kiel trennt sich offenbar von Cheftrainer Filip Jicha. Wie die Kieler Nachrichten am Montag berichteten, beendet der Handball-Rekordmeister nach sieben Jahren die Zusammenarbeit mit dem Tschechen. Grund dafür soll die sportliche Talfahrt der vergangenen Monate sein. Erst im Oktober 2025 hatte der THW den ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Jicha vorzeitig bis 2028 verlängert.

Kiel verpasste in der abgelaufenen Saison zum dritten Mal in Folge die angestrebte Qualifikation für die Champions League, zudem wird der Klub in der kommenden Serie erstmals seit 33 Jahren nicht am Europapokal teilnehmen. Nach der titellosen Spielzeit 2025/26 und dem sechsten Platz in der Bundesliga hatten die Verantwortlichen eine Analyse angekündigt. Für Montagnachmittag lud der THW zu einem Mediengespräch.

Jicha hatte das Traineramt bei den Zebras 2019 von Alfred Gislason übernommen und sollte den personellen Umbruch gestalten. Unter dem Ex-Profi gewann Kiel die Champions League 2020, die deutschen Meisterschaften 2020, 2021 und 2023 sowie den DHB-Pokal 2022 und 2025. Den sportlichen Abwärtstrend des früheren Branchenprimus konnte Jicha zuletzt jedoch nicht stoppen.