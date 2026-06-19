Planungen der Handball-Liga: Drei Kracher zum Start

Meister Magdeburg in Gummersbach, Pokalsieger Berlin gegen Europacup-Champion Melsungen, Kiel gegen Lemgo: Die Handball-Bundesliga (HBL) startet mit drei Kracherduellen in die neue Saison. Dies geht aus den vorläufigen Spielplänen hervor, die von der HBL am Freitag für die erste und zweite Liga veröffentlicht wurden.

Der erste Bundesliga-Spieltag ist für das Wochenende vom 27. bis 30. August vorgesehen, die konkreten Ansetzungen mit Anwurfzeiten gibt die HBL am 16. Juli 2026 bekannt. Offiziell eröffnet wird die 61. Saison der höchsten deutschen Spielklasse mit dem Supercup zwischen dem Meister SC Magdeburg und Pokalsieger Füchse Berlin am 22. August im SAP Garden in München. In der Liga treffen die beiden Top-Klubs erstmals am zweiten Spieltag am ersten September-Wochenende aufeinander.