THW Kiel wirft offenbar Ikone raus!

Philipp Heinemann 22.06.2026 • 11:15 Uhr Nach der sportlichen Enttäuschung folgt offenbar der Trainer-Knall: Filip Jicha muss beim THW Kiel wohl den Hut nehmen, ein möglicher Nachfolger wird bereits gehandelt.

Der Handball-Bundesligist THW Kiel trennt sich offenbar von seinem Cheftrainer Filip Jicha. Wie die gewöhnlich gut informierten Kieler Nachrichten berichten, muss die Vereinslegende nach sieben Jahren gehen.

Heißer Kandidat auf die Nachfolge sei demnach der Norweger Börge Lund. Dieser kennt den THW aus seiner Zeit als Spieler (2007 – 2010). Der 47-Jährige trainiert seit 2020 den norwegischen Topklub Elverum Handball.

Jicha wohl raus! THW Kiel reagiert auf sportliche Talfahrt

Noch ist der Trainerwechsel nicht offiziell verkündet, der THW beraumte für den Montagnachmittag aber bereits eine Pressekonferenz an.

Kiel hatte im Saisonfinale zum dritten Mal in Folge die Qualifikation für die Champions League verpasst. Nach einer äußerst enttäuschenden Spielzeit verfehlten die Zebras mit Platz sechs das europäische Geschäft sogar erstmals seit 33 Jahren komplett.