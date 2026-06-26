Zur neuen Saison: HBL führt Einheitsball ein

SID 26.06.2026 • 13:08 Uhr Zur kommenden Saison gibt es in der HBL erstmals einen Einheitsball. Dieser kommt sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Bundesliga zum Einsatz.

In der Handball-Bundesliga (HBL) gibt es zur kommenden Saison erstmals einen Einheitsball. Auch in der zweiten Liga wird der „SELECT Ultimate HBL“ eingesetzt.

„Mit der Einführung des einheitlichen Spielballs schaffen wir deutlich mehr Identifikation mit dem Wettbewerb“, sagte Jan Przemus, Marketing-Geschäftsleitung der HBL: „Sportlich gesehen leisten wir in beiden Profiligen objektive Wettbewerbsbedingungen. Und auch das TV-Bild wird durch die wiedererkennbare und einheitliche Farbgestaltung des Balls aufgewertet.“

Handball: Das zeichnet den neuen Ball aus

Auf dem neuen, in blau gehaltenen Spielgerät sind Elemente der Meisterschale abgedruckt, in die die bisheriger Titelträger integriert sind. Beim Pendant für die zweite Liga dominiert die Farbe Orange. Hergestellt aus besonders strapazierfähigem Polyurethan, das zu 41 Prozent aus recycelten PET-Flaschen besteht, soll der Ball besonders langlebig, leicht und zugleich griffig sein.