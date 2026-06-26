Zur neuen Saison: HBL führt Einheitsball ein

In der Handball-Bundesliga (HBL) gibt es zur kommenden Saison erstmals einen Einheitsball. Auch in der zweiten Liga wird der „SELECT Ultimate HBL“ eingesetzt.
HBL führt Einheitsball ein
„Mit der Einführung des einheitlichen Spielballs schaffen wir deutlich mehr Identifikation mit dem Wettbewerb“, sagte Jan Przemus, Marketing-Geschäftsleitung der HBL: „Sportlich gesehen leisten wir in beiden Profiligen objektive Wettbewerbsbedingungen. Und auch das TV-Bild wird durch die wiedererkennbare und einheitliche Farbgestaltung des Balls aufgewertet.“
Handball: Das zeichnet den neuen Ball aus
Auf dem neuen, in blau gehaltenen Spielgerät sind Elemente der Meisterschale abgedruckt, in die die bisheriger Titelträger integriert sind. Beim Pendant für die zweite Liga dominiert die Farbe Orange. Hergestellt aus besonders strapazierfähigem Polyurethan, das zu 41 Prozent aus recycelten PET-Flaschen besteht, soll der Ball besonders langlebig, leicht und zugleich griffig sein.
Die HBL startet ab dem 27. August in ihre 61. Saison, Titelverteidiger ist der SC Magdeburg. Zweitligameister und Aufsteiger ist die HBW Balingen-Weilstetten.