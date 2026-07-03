Gummersbach und Mahé lösen Vertrag auf

SID 03.07.2026 • 16:51 Uhr Zum zweiten Mal verabschiedet sich der VfL vom Franzosen. Nun wohl endgültig.

Der VfL Gummersbach und Rückraumspieler Kentin Mahé haben sich darauf verständigt, den ursprünglich noch bis 2027 datierten Vertrag des Franzosen einvernehmlich aufzulösen. Das verkündete der Verein am Freitag.

„Kenni ist ein toller Handballer und ein absolut professioneller Spieler, der aber aufgrund seiner Qualität im Herbst seiner Karriere deutlich mehr Spielzeiten und Verantwortung verdient hat, als er sie in den vergangenen Monaten bei uns bekommen hat. Deshalb sind wir gemeinsam zu dieser Entscheidung gekommen“, erklärte VfL-Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson.