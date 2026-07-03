Der VfL Gummersbach und Rückraumspieler Kentin Mahé haben sich darauf verständigt, den ursprünglich noch bis 2027 datierten Vertrag des Franzosen einvernehmlich aufzulösen. Das verkündete der Verein am Freitag.
Gummersbach und Mahé lösen Vertrag auf
Zum zweiten Mal verabschiedet sich der VfL vom Franzosen. Nun wohl endgültig.
Verlässt den VfL Gummerbach ein zweites Mal: Kentin Mahé
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„Kenni ist ein toller Handballer und ein absolut professioneller Spieler, der aber aufgrund seiner Qualität im Herbst seiner Karriere deutlich mehr Spielzeiten und Verantwortung verdient hat, als er sie in den vergangenen Monaten bei uns bekommen hat. Deshalb sind wir gemeinsam zu dieser Entscheidung gekommen“, erklärte VfL-Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson.
Damit endet ein zweites Engagement des 35-Jährigen beim VfL. Seine erste Zeit in Blau-Weiß war von 2011 bis 2013. Im Sommer 2024 wechselte er dann erneut nach Gummersbach, als Europameister und Olympiasieger.