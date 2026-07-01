Handball: HBL verlängert vorzeitig mit Dyn

SID 01.07.2026 • 15:56 Uhr Die Liga und die Streamingplattform dehnen ihre Zusammenarbeit aus und wollen weiter wachsen.

Die Handball-Bundesliga wird mindestens bis 2032 bei Dyn zu sehen sein. Die HBL und der Streamingdienst verlängerten ihre Zusammenarbeit vorzeitig um drei Jahre. Die Vereinbarung umfasst die Übertragungsrechte an der Bundesliga und der 2. HBL, alle Spiele im DHB-Pokal inklusive des Final4 sowie den Super Cup.

„Unsere Partnerschaft mit Dyn ist seit Beginn ein großer Erfolg für den deutschen Profihandball. In den ersten drei Jahren unserer verlässlichen und sehr gut funktionierenden Partnerschaft ist es uns gelungen, die mediale Präsenz unserer Profiligen deutlich nach oben zu fahren“, sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann.

Laut Bohmann steige das Interesse an der HBL von Jahr zu Jahr seit dem Sendestart von Dyn im August 2023, die durchschnittliche Reichweite pro Spiel in der abgelaufenen Saison sei um 20 Prozent gegenüber der Vorsaison gewachsen, heißt es in der Mitteilung von Mittwoch.

„Wir stehen erst am Anfang“

„Seit Beginn der Zusammenarbeit erzielen wir kontinuierlich steigende Zuschauerzahlen und gewinnen immer mehr Menschen für den Handball. Mit unserer Entscheidung der vorzeitigen Verlängerung unterstreichen wir unsere Überzeugung und auch unsere Erwartung, die bis dato sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit Dyn fortzusetzen und kontinuierlich weiterzuentwickeln“, sagte Bohmann. Dyn-CEO Andreas Heyden betonte: „Wir stehen erst am Anfang: Gemeinsam wollen wir noch mehr Menschen für Handball begeistern.“