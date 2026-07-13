Handball: Löwen landen Transfer-Coup

SID 13.07.2026 • 12:45 Uhr Der französische Olympiasieger Kentin Mahé von 2021 wechselt nach Mannheim und trifft einen alten Bekannten wieder.

Die Rhein-Neckar Löwen haben den französischen Rückraumspieler Kentin Mahé verpflichtet. Der 35-Jährige, Olympiasieger von 2021, unterschrieb in Mannheim einen Einjahresvertrag. Das gab der Handball-Bundesligist am Montag bekannt.

Zuletzt hatte der Franzose für den Ligakonkurrenten VfL Gummersbach gespielt. Dort einigten sich Spieler und Verein auf eine Vertragsauflösung.

Mahé trifft auf einen alten Bekannten

Löwen-Cheftrainer Maik Machulla und Mahé kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten bei der SG Flensburg-Handewitt. Machulla freut sich über das Wiedersehen: „Dass wir jetzt bei den Rhein-Neckar Löwen noch einmal zusammenarbeiten, freut mich sehr. Ich bin glücklich, dass es uns gelungen ist, ihn so kurzfristig von unserem Weg zu überzeugen.“