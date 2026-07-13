Handball: Löwen landen Transfer-Coup

Die Rhein-Neckar Löwen haben den französischen Rückraumspieler Kentin Mahé verpflichtet. Der 35-Jährige, Olympiasieger von 2021, unterschrieb in Mannheim einen Einjahresvertrag. Das gab der Handball-Bundesligist am Montag bekannt.
Löwen landen Transfer-Coup
Der französische Olympiasieger Kentin Mahé von 2021 wechselt nach Mannheim und trifft einen alten Bekannten wieder.
Künftig ein "Löwe": Kentin Mahé
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Zuletzt hatte der Franzose für den Ligakonkurrenten VfL Gummersbach gespielt. Dort einigten sich Spieler und Verein auf eine Vertragsauflösung.
Mahé trifft auf einen alten Bekannten
Löwen-Cheftrainer Maik Machulla und Mahé kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten bei der SG Flensburg-Handewitt. Machulla freut sich über das Wiedersehen: „Dass wir jetzt bei den Rhein-Neckar Löwen noch einmal zusammenarbeiten, freut mich sehr. Ich bin glücklich, dass es uns gelungen ist, ihn so kurzfristig von unserem Weg zu überzeugen.“
Im Trikot der französischen Nationalmannschaft hatte Kahé neben Olympiagold in Tokio auch Silber 2016 in Rio gewonnen. Zudem holte er 2015 und 2017 WM-Gold. In der Bundesliga spielte Mahé auch für Dormagen und Hamburg.