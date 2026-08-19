Ab 2028: Rückraumspieler Briet kommt nach Magdeburg

SID 19.08.2026 • 11:00 Uhr Thibaud Briet wechselt im Jahr 2028 zum SC Magdeburg. Der französische Nationalspieler verfügt über viel Erfahrung auf internationalem Niveau.

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg plant den Kader der Zukunft und hat den französischen Nationalspieler Thibaud Briet (26) verpflichtet. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird der Rückraumspieler zur Saison 2028/29 an die Elbe wechseln. Briet kommt dann vom französischen Erstligisten HBC Nantes und erhält einen Vertrag über drei Jahre.

„Thibaud ist ein junger, dynamischer Spieler, der bereits viel Erfahrung auf höchstem Niveau mitbringt“, wird SCM-Trainer und Geschäftsführer Sport Bennet Wiegert in einer Mitteilung zitiert: „Mit Nantes spielt er in der Champions League, mit der französischen Nationalmannschaft hat er Medaillen gewonnen – und seine Entwicklung ist längst nicht abgeschlossen.“

Handball: Briet wurde zweimal Vize-Weltmeister

Briet steht seit 2019 in Nantes unter Vertrag. 2022 hatte er sein Debüt für die französische Nationalmannschaft gefeiert, mit der er bei den Weltmeisterschaften 2023 und 2025 Silber und Bronze gewann. Mit Nantes gewann er unter anderem zweimal den französischen Pokal und erreichte zweimal das Final Four der Champions League.