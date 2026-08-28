Bei Minne-Debüt: Flensburg vermeidet Fehlstart

Der Vorjahresdritte SG Flensburg-Handewitt ist mit einem ganz mühsamen Heimsieg in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Der frühere Champions-League-Sieger setzte sich am Freitagabend beim Debüt des französischen Starzugangs Aymeric Minne 33:31 (20:18) durch – in der Schlussphase hatte Eisenach 30:28 geführt.
Flensburg wendet Fehlstart ab
Die SG Flensburg-Handewitt dreht das Auftaktspiel gegen Eisenach und entgeht damit einem Fehlstart.
Die Flensburger Emil Bergholt (l.) und Aymeric Minne
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Der aus Nantes zur SG gewechselte Minne führte sich mit sechs Toren ein, auch der ebenfalls neu verpflichtete dänische Weltmeister Emil Bergholt (5 Treffer) gehörte offensiv zu den Flensburger Aktivposten.
Dessen dänischer Landsmann Simon Pytlick war mit sieben Toren bester Werfer der Flensburger, die mit einem 5:1-Laufe in den letzten Minuten einen bösen Fehlstart knapp vermieden.