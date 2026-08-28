Bei Minne-Debüt: Flensburg vermeidet Fehlstart

SID 28.08.2026 • 22:03 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt dreht das Auftaktspiel gegen Eisenach und entgeht damit einem Fehlstart.

Der Vorjahresdritte SG Flensburg-Handewitt ist mit einem ganz mühsamen Heimsieg in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Der frühere Champions-League-Sieger setzte sich am Freitagabend beim Debüt des französischen Starzugangs Aymeric Minne 33:31 (20:18) durch – in der Schlussphase hatte Eisenach 30:28 geführt.

Der aus Nantes zur SG gewechselte Minne führte sich mit sechs Toren ein, auch der ebenfalls neu verpflichtete dänische Weltmeister Emil Bergholt (5 Treffer) gehörte offensiv zu den Flensburger Aktivposten.